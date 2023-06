L’asso del Leeds United è pronto a lasciare con un affare economico dopo la retrocessione del club

Leggi su justcalcio

(Di martedì 6 giugno 2023) Breaking: Il commentatore della BBC Jonny Buchan pensa che ilabbia perso l’opportunità di vendere il portiere Illan Meslier per un’enorme quantità di denaro. Il 23enne ha recentemente perso il posto contro Joel Robles e dovrebbeilper il calcio di alto livello in questa stagione. Il giovane portiere dovrebbe partire piùdel previstoladel. Parlando al podcast della BBC Don’t Go To Bed Just Yet (5 giugno, 20 minuti e 55 secondi) Buchan ha dichiarato: “Dobbiamo iniziare con un uomo che sta prendendo il sole a Miami, il che ha causato la furia di alcuni fan. Gli è concessa una vacanza, lo dirò, è bassa stagione…“Ho detto apertamente che Illan Meslier per me diventerà uno dei grandi. Penso che avrà una carriera ...