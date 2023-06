L’Area 51 del salto con gli sci Noriaki Kasai | da oggi cinquantunenne | prepara l’ennesima stagione da atleta! Umano o alieno?

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023) Ormai non ci si può più nascondere dietro a un filo d’erba, come si dice in Veneto, per i pascoli alti della Lessinia. La dinamica è sotto gli occhi di tutti e non può più essere negata.non è un essere, ma proviene da un altro mondo.il saltatore giapponese compie 51 anni e si stando aldi attività agonistica. “I made a contact with another world. Another being from another planet” cantavano i Flock of Seagulls nella loro canzone “(It’s not me) talking” del 1981, nel cui video si inscenava il contatto tra l’esercito statunitense e una creatura extraterrestre dall’improbabile pettinatura in un’ambientazione tipicamente rurale da America degli anni ’40. Il videoclip strizzava l’occhio alla leggenda metropolitana ...