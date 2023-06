L’arbitro Taylor promosso dalla Uefa | Ceferin lo ha invitato alla finale di Champions Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 giugno 2023) Ladello Sport ritorna sulladi Europa League e sugli strascichi e le scorie che ha lasciato sulle spalle della Roma e di Mourinho soprattutto. La notizia della possibile squalifica dello Special One era quasi scontata. Nessuna resta impunito dopo le parole e le azioni del tecnico portoghese rivolte a. La vera notizia riguarda propriodella. La, come segnala la rosea, hainglese. Per lui non è previsto nessuno stop al livello internazionale: “L’non pensa a fermaree la sua famiglia sono stati invitati dal presidenteallo stadio Ataturk di Istanbul per assistere a ...