L' arbitro Taylor promosso dalla Uefa | Ceferin lo ha invitato alla finale di Champions Gazzetta

Per lui non è previsto nessuno stop al livello internazionale: ' L'Uefa non pensa a fermare, l'e la sua famiglia sono stati invitati dal presidente Ceferin allo stadio Ataturk di ...1 Niente stop per Anthonyda parte della Uefa, che giudica positiva la sua direzione di gara nella finale di Europa ... Anzi, il presidente Ceferin ha invitato l'inglese con la sua ...Difficilmente José Mourinho se la caverà con il minimo di due giornate previsto da regolamento per insulti e offese all'. Molto più probabile un stop di tre o quattro turni da scontare nelle prossime coppe. All'Uefa non sono contenti di quanto successo a Budapest, convinti che quella della Roma sia una ...

Le immagini dall'aeroporto di Budapest hanno fatto il giro dei social: la UEFA ci va giù pesante per la Roma, ora cosa succedeNiente stop dalla Uefa per Taylor, l'arbitro della finale di Europa League tra Siviglia e Roma contestatissimo dai giallorossi e Mourinho che ...