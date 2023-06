L’appello per difendere la sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 giugno 2023) Pubblichiamolanciato dalla Comunità ucraina dei mediatori e dei facilitatori del dialogo e dalla Rete femminista ucraina per la libertà e la democrazia Le organizzazioni della società civile ucraina si rivolgono ai movimenti pacifisti e ai costruttori della pace di tutti i Paesi in merito alla guerra in Ucraina. Noi – attori della società civile ucraina, femministe, costruttori della pace, mediatori, facilitatori di dialogo, accademici e difensori dei diritti umani – siamo consapevoli della crescente divergenza di opinioni sulla strategia a livello globale. Un numero crescente di attivisti per la pace, sia di destra che di sinistra, chiede la fine degli aiuti militari all’Ucraina. Come strategia per porre fine alla guerra, queste voci chiedono anche un cessate il fuoco immediato tra Ucraina e Russia. È importante capire che questi appelli ad abbandonare ogni ...