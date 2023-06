L’ansia mattutina è una brutta bestia | Scopriamo i migliori consigli per svegliarsi tranquilli

(Di martedì 6 giugno 2023) Alessandro Nunziati Il numero di persone che soffrono di ansiaè in aumento in tutto il mondo. La preoccupazione per il… L'articolo proviene da Quilink.

... al di là dei risultati positivi, non bisogna dimenticare che'... "Una soluzione per combattere, insonnia, nauseae ...Utilizzato spesso per ridurree aiutare a gestire lo ...principio può agevolare il sonno ma in alcuni pazienti può avere'... Da qui, la prescrizione solitamenteper questo tipo di ...... i tifosi del Napoli vivono momenti disui social network a ...disui social network a causa di una notizia riguardante'... infatti, non ha preso parte alla sessionedella squadra ...