L’amnesia dei fan di Taylor Swift

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 6 giugno 2023) Hai pagato centinaia di dollari per un biglietto e hai sfidato la pioggia battente per assistere al concerto del tuo artista preferito in quella che dovrebbe essere una serata indimenticabile. Ma dopo tre ore e oltre 40 canzoni, torni a casa e ti rendi conto di non ricordare niente. Sembra quasi incredibile, ma molti fan diaffermano di soffrire di “amnesia post-concerto”. Gli psicologi sostengono che le emozioni e il tempo potrebbero essere alla base di questo fenomeno. Dalle esperienze extracorporee all’entrare in uno stato simile a un sogno, i fan di, oies come preferiscono essere chiamati, si sono riversati sui social media negli ultimi giorni per rivelare il loro senso di colpa nel non riuscire a ricordare i momenti chiave del tour Eras. L’amnesia può essere un sintomo piuttosto serio, ...