Lamezia Terme | cani randagi nei reparti dell’ospedale VIDEO

(Di martedì 6 giugno 2023) Duesono riusciti ad entrare all’interno dell'ospedale di, in provincia di Catanzaro. Lo ha testimoniato un, pubblicato su Facebook, dal consigliere comunale del comune calabrese, Mimmo Gianturco. "Ospedale Civile di, cucciolonipasseggiano indisturbati all'interno dei. Che la sanità calabrese abbia molte lacune è un dato di fatto, ma ora si sta veramente superando il limite della sopportazione", si legge nella descrizione del post. "Chiaramente gli animali non c'entrano nulla, il fatto è che risulta evidente lo stato in cui versa il sistema sanitario territoriale del comprensorio lametino. Bisogna reagire a questo totale abbandono", commenta ancora Gianturco.