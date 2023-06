Lamezia Terme | cani randagi a spasso nei corridoi dell' ospedale

Cani randagi passeggiano all'interno dei reparti dell'Ospedale Civile di, in provincia di Catanzaro. La denuncia arriva in un video ...Due cani randagi che, indisturbati, vagano per l'ospedale di. E' quanto documentano le immagini di un video che sta facendo il giro di social e chat e che, in queste ore, sono al centro di un'accesa polemica scoppiata nella città calabrese. Non ...La pet therapy in questo caso non c'entra. Due cani sono entrati nell'ospedale di, in provincia di Catanzaro e se ne sono andati in giro per i corridoi fino a che qualcuno non ne ha segnalato la presenza alla direzione. L'episodio è diventato un caso politico perché ...

Lamezia (Catanzaro), due cani randagi vagano in ospedale: scoppia la polemica TGCOM

Lamezia Terme - 'L’Ateneo “Magna Graecia di Catanzaro” ha ottenuto, in questi giorni l’accreditamento da parte dell'ANVUR per il Corso di studio di Infermieristica che si svolgerà presso l’ASP di Cata ...Ascolta l'articolo A meno di un mese dall’attesa data, al via i preparativi tecnico-organizzativi conclusivi per l’unica tappa in Calabria del tour “Amore + Iva”, il nuovo mega show di Checco Zalone, ...