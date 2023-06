commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery - Cani randagi all'ospedale di): le immagini - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow gli dava la caccia da 23 anni Fotogallery - Mantova, cattura 'il mostro del Po' e poi lo libera: nuovo record mondiale... ...AGI - Cani randagi nelle corsie dell'ospedale diTerme (). Questo è quanto emerge da un video pubblicato su Facebook dal consigliere comunale diTerme, Mimmo Gianturco, video diventato virale. 'Ospedale Civile di...VIDEO CIRCOLATO SUI SOCIAL 06 giugno 2023 11:20 Fotogallery - Cani randagi all'ospedale di): le immagini - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci

Lamezia (Catanzaro), due cani randagi vagano in ospedale: scoppia la polemica TGCOM

(LaPresse) Cani randagi che passeggiano all'interno dei reparti dell'Ospedale Civile di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. La denuncia arriva in un video postato su Facebook dal consigliere ...In un video pubblicato sui social si vedono i due animali salire le scale, sostare al primo piano ed entrare in un reparto vuoto. L'Asp: "Sono stati allontanati. Il problema è la colonia davanti alla ..."