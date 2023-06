L’agente di Kim | «E’ stato un viaggio meraviglioso in Italia»

(Di martedì 6 giugno 2023)di Kim, il difensore del Napoli campione d’, ha detto addio a Napoli e all’attraverso un post su LinkedIn: «E’unine sono molto felice di vedere questo ragazzo concluderlo con i migliori risultati, lo scudetto e il miglior difensore della Serie A. Kim Minjae, la tua grinta e la tua passione lo hanno reso possibile. Sono orgoglioso di te». Dee Hong, fondatore della società Orangeball che rappresenta diversi giocatori fra cui il sudcoreano, parla già al passato dell’esperienza che ha portato Kim ad essere anche il miglior difensore della Serie A, oltre che campione d’. Nel frattempo il difensore non èconvocato in nazionale dal suo ct per una motivazione originale. ...

Le partenze sicure di Spalletti e, più quella possibile del ... con tutto da perdere in campionato e'asticella alzata ai ... forse già in settimana, tra De Laurentiis edel nigeriano. Il ......per'estero. Intanto, un possibile indizio sul suo futuro (lontano da Napoli ) sembra arrivare fra le righe del messaggio social del suo entourage. FuturoMin - jae: indizio dal suo......il prolungamento dell'accordo per un altro anno fino al 2028 ('...ottimamente avviato già da tempo dal Napoli con il suo... Discorso opposto per, confermato il suo addio alla fine di questo ...