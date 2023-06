L' acqua come arma A Kakhovka come in Normandia | l' obiettivo è prendere tempo

(Di martedì 6 giugno 2023) Salta in aria l'enorme diga sul Dnipro. Le inondazioni nella regione di Kherson fanno guadagnare a Mosca qualche settimana per riorganizzarsi. Bertolotti (Start Insight/Ispi) ad HuffPost: “Lo fecero i nazisti per rallentare gli alleati esattamente 79 anni fa. Se i russi lo hanno fatto, è anche per distrarre l’opinione pubblica interna”

... di scalare più facilmente a livello internazionale e di sfruttare le nuove tecnologie,le ...refrigerata, refrigerante DX, evaporativo e relativi sistemi di controllo). Capacità di gestire, ...... condannato dai vertici di Kiev e dalla Comunità internazionaleun ecocidio e un crimine di ... che utilizza l'della diga per il raffreddamento dei suoi reattori. L'allarme è stato lanciato ...... il cardinale Zuppi è a Kiev per "un'iniziativa che hascopo principale quello di ascoltare". ...32 Cremlino, attacco Kiev a diga per toglierea Crimea 12:26 Il cardinale Zuppi ha incontrato ...

Rimini, come sarà la spiaggia del futuro Piscine, giochi d'acqua e ... il Resto del Carlino

non dovrebbero danneggiare la nostra offensiva in quelle direzioni in cui l’acqua potrebbe riversarsi”, ha aggiunto. Inoltre, era stata proprio la Russia, come pubblicato sul suo canale Telegram dalla ...Facendo saltare in aria la diga nella regione di Kherson, i russi guadagnano qualche settimana per riorganizzarsi. Bertolotti (Start Insight/Ispi) ad ...