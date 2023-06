La vacanza in Sardegna del boss amante del lusso «Mi è costata 90mila euro»

(Di martedì 6 giugno 2023) Migliaia diper unain. Soldi spesi con tranquillità senza nessun pensiero, per il semplice motivo di aver guadagnato ben un milione e mezzo in un solo anno. Soldi che...

La nazionale azzurra di Roberto Mancini è arrivata inper cominciare la- ritiro in vista dei prossimi impegni di Nations League. La squadra, lo staff e le famiglie dei giocatori sono sbarcati all'aeroporto di Cagliari - Elmas questa ...... RedazioneLive, foto FIGC La nazionale azzurra di Roberto Mancini è arrivata inper cominciare la- ritiro in vista dei prossimi impegni di Nations League. La squadra, lo ...... dallaa Ibiza. Altri, invece, faranno ritorno a casa, per vivere un'estate tra famiglia e vecchi amici. Quasi tutti gli allenatori, invece, saranno inda oggi. Tra questi, Max ...

'Nel 2010 ho speso 90mila euro per una vacanza in Sardegna'. L'intercettazione del boss di camorra Tiscali Notizie

Migliaia di euro per una vacanza in Sardegna. Soldi spesi con tranquillità senza nessun pensiero, per il semplice motivo di aver guadagnato ben un milione e mezzo in un solo anno. Soldi ...L’estate si avvicina e si pensa alle vacanze, ma soprattutto alla casa in cui alloggiare: diamo uno sguardo alle località in cui gli affitti sono più convenienti ...