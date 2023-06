La Superlega | la Uefa ha minacciato la Juventus di escluderla per tre anni dalle coppe As

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 giugno 2023) Il quotidiano spagnolo Diario As scrive che secondo A22 – la società del progetto– laha subito minacce dallae perciò ha manifestato il proposito di abbandonare la competizione alternativa naufragata (sono rimasti solo Real Madrid e Barcellona). Scrive Diario As: Lae la A22 non staranno a guardare e agiranno in tribunale di fronte a quello che considerano un abuso contro uno dei loro membri, la, cui laha ordinato di parlare di abbandono del progetto sotto “minacce e coercizione di cui ci sono prove inconfutabili e inequivocabili”, che saranno presentate davanti al giudice del Tribunale provinciale di Madrid e davanti alla Corte di Giustizia europea, secondo fonti della A22. Queste stesse fonti di A22, la società promotrice della ...