La storia di Hanssen | la talpa dell’Fbi morta ieri in carcere

(Di martedì 6 giugno 2023) Robert, secondo il dipartimento di Giustizia statunitense l’uomo che ha causato quello che è “probabilmente il peggior disastro dell’intelligence nella” del Paese, è morto lunedì ina Florence, in Colorado. È deceduto alle 6:55 locali. Secondo una fonte citata da Associated Press, per cause naturali. L’ex Fbi aveva 79 anni, gli ultimi 22 dei quali trascorsi dietro le sbarre dopo la condanna all’ergastolo per spionaggio: da funzionario del Bureau all’interno dell’unità di controspionaggio sovietico, aveva venduto segreti per oltre due decenni, all’Unione Sovietica prima e alla Russia dopo, in cambio di oltre 1,4 milioni di dollari in contanti, depositi bancari, diamanti e orologi Rolex. Lui, la moglie e i sei figli non vivevano, però, nello sfarzo. Avevano una modesta abitazione di periferia in Virginia. ...