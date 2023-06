La Russia boccia Macron | perché non può essere il mediatore con Kiev

Occorre sostenere il governo ucraino contro ladando tutto l'appoggio possibile sul piano ... Ducati in giallo domina con Bautista la gara SBK Il Taril Comune di Coriano. L'antenna del ...... 'Zona demilitarizzata confine' L 'Indonesia ha proposto un piano di pace per l'Ucraina e la... Kiev lo: 'Sembra una proposta russa' Kiev ha respinto la proposta . 'Sembra un piano russo, ...Intervenendo al vertice sulla difesa del Dialogo di Shangri - La, che si tiene a Singapore, Subianto ha chiesto "allae all'Ucraina di intraprendere un'immediata cessazione delle ostilità", ...

Zelensky: "Pronti alla controffensiva". Il generale Usa Petreus: "Sarà impressionante" - Zelensky vuole incontrare i leader del Sud America - Zelensky vuole incontrare i leader del Sud America RaiNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La pace in Ucraina deve essere "giusta": Non "di resa". Lo ha affermato l'alto rappresentante Ue, Josep Borrell, commentando un piano proposto oggi dal ministro della Difesa indonesiano Prabowo Subian ...