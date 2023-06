La rottura della diga di Kakhovka Possibili risvolti militari e nucleari

(Di martedì 6 giugno 2023) Alcuni video diffusi durante la notte tra il 5 e il 6 Giugno mostrano immensi flussi d’acqua che fuoriescono dalladi Nova, un grande impianto idroelettrico costruito in epoca sovietica per rifornire di energia buona partecircostante area di Kherson. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la breccia nella struttura di cemento armato, né a chi sia attribuibile la colpa, con un ovvio scambio di accuse tra Mosca e Kyiv sulla responsabilità di questo atto pieno di rischiose conseguenze. Per consentire il corretto funzionamento dell’intera infrastruttura idroelettrica, il bacinoè stato progettato per contenere al suo interno 18 chilometri cubici di acqua; più o meno lo stesso volume del Great Salt Lake dello Utah. Le autorità di Kherson hanno già avviato i preparativi per ...

I due ex concorrentisettima edizione del Grande Fratello Vip sarebbero tornati insieme, dopo una prima. A riportare la notizia sarebbe Chi Magazine (settimanale diretto da Alfonso ...... possibili disservizi in tutta la provincia 'Si comunica che - si legge nella notaRivieracqua - nelle prime ore di questo pomeriggio, si è verificata unacondotta dell'acquedotto ...... in rari casi può provocare complicanze a livello ematologico o polmonare, a livello epatico e lamilza (evento comunque estremamente raro ma temibile). Mononucleosi in gravidanza Anche ...

Ucraina, inondazioni a Kherson dopo la rottura della diga a ... Il Sole 24 ORE

ESCLUSIVA MN - Bellinazzo: "Maldini e Massara via per lo scorso mercato estivo. Cardinale ha in mente un piano di sviluppo improntato sul modello americano" ...Sono già più di 20 i villaggi allagati dall’attacco alla diga Nova Kakhovka sul fiume Dnipro, a circa 20 miglia (30 km) a est della città di Kherson. Il livello dell’acqua dopo la distruzione era sali ...