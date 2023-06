La Regione Lazio ha tolto il patrocinio al Pride di Roma

Pride Roma fra le polemiche. L'annuale corteo che quest'anno è in programma sabato 10 giugno non ha più il patrocinio della. Resta quello del Comune con il sindaco Gualtieri che sarà alla manifestazione a sostegno dei diritti delle persone Lgbtqia+. Perché il no dellaNon è una decisione che ...... ha superato, con il risultato di 2 a 1, Micael Caviglia (SSTFC), nella finalissima della ...dei club unitamente ad alcune squadre composte da giocatori under residenti nella stessa(in ...Larevoca il patrocinio per il Roma Pride. L'Amministrazione guidata da Francesco Rocca, sottolineando 'il proprio impegno sui diritti civili', non può 'né potrà mai, essere utilizzata a ...

La Regione Lazio revoca il patrocinio al Roma Pride 2023 Agenzia ANSA

È la sanità il business sul quale punta sempre di più Exor, la cassaforte degli eredi della dinastia Agnelli, con investimenti ...LAZIO, FENOMENI IN ATTENUAZIONE ... con piogge e rovesci che in queste ore si concentrano soprattutto sulle zone centro-orientali della regione. Colpito soprattutto il Triestino nelle ultime 24 ore, ...