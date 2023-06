La prof di corsivo Elisa Esposito lancia una “nuova lingua” | cos’è il maranzivoe

(Di martedì 6 giugno 2023) Dopo l’esplosione della moda della”Il”,è tornata sui social con una tendenza tutta. Stiamo parlando del “”.è nota a tutti gli utenti del web come laessoressa di. Circa un anno fa, la ragazza hato la tendenza su TikTok. Tuttavia, questa volta ha fatto il suo ritorno sui social per il lancio di unamoda. Stiamo parlando della fusione tra laile il nuovo modo di parlare dei “maranza” milanesi. Da qui nasce una: il ““, definita dalla stessa autrice la...

Dopo l’esplosione della moda della lingua ”Il corsivo”, Elisa Esposito è tornata sui social con una tendenza tutta nuova. Stiamo parlando del “Maranzivoe”.Classe 2002, esattamente un anno fa Elisa Esposito pubblicava il primo video su come parlare in “corsivo”. Da lì è partito un trend durato poi tutta l’estate. Su TikTok ha raccontato come ha vissuto ...