La premier Meloni a Tunisi | impegno su fondi del Fmi Tornerò con von der Leyen

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 giugno 2023) Il presidenteno, Kais Saied, incassa l`dell`Italia a fare ogni sforzo per "cercare di arrivare a una positiva conclusione dell'accordo con il Fondo monetario". Ed era quello che voleva. Cosa abbia promesso in cambio, invece, non è dato sapere. La presidente del Consiglio, Giorgia, è arrivata aper cercare di portare avanti una difficile mediazione, quella che dovrebbe consentire al Paese nordafricano di ottenere 1,9 miliardi dipreziosi per evitare l`imminente rischio di bancarotta. Ladice che l`obiettivo va raggiunto nel "pieno rispetto della sovranitàna" ma non spiega in che modo ciò sia possibile, considerando che Saied anche nell'incontro di questa mattina le ha ribadito il suo rifiuto ad applicare le riforme ...