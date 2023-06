“La nuova prof di Amici” Il nome è uscito ed è la più grande di tutte Che colpo per Maria De Filippi

(Di martedì 6 giugno 2023)23, manca ancora un po’ ma già si parla di chi ci sarà e chi no. Nonostante questa edizione si sia appena conclusa (con la vittoria di Mattia Zenzola, ndr), le indiscrezioni sulla prossima edizione sono già numerose e riguardano soprattutto il cast di. Ben due, stando sempre al gossip, gli insegnanti che potrebbero lasciare la loro cattedra nello scuola diDe: Arisa e di Raimondo Todaro. Il motivo di questi presunti addii? Pare che la cantante voglia tornare a dedicarsi alla sua musica, per provare anche ad accedere al Festival di Sanremo 2024. “Sto aspettando di parlare con la produzione. Bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita ...

Oggi, complice laribalta ottenuta a Parigi, non perde occasione per rilanciare il suo ... " Per noi si tratta di un dono incomparabile, ottenuto grazie alla fondamentale mediazione del. ...Dopo la prima bocciatura ho litigato con tutti i. Così sono andato ad architettura. Io facevo ... In previsione 2023 c'è però il progetto dellacasa, stavolta di proprietà: i due hanno fatto ...Le parole sono importanti, come diciamo sempre: chiamare una cosacon un nome vecchio mi sembra induca solo confusione e smarrimento. Molto smarrimento'. Tutti i fatti del giorno, aggiornati in ...

Nuova abilitazione per 100mila prof, in arrivo il DPCM Scuolainforma

Nel Dipartimento STEBICEF di UniPa si conduce da anni uno studio interdisciplinare che vede la collaborazione di chimici e biologi.Secondo i rumor Patty Pravo potrebbe presto aggiungersi ai prof di Amici 23. Sarà lei a sostituire Arisa nel canto