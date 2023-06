La mostra dedicata al fotografo più temerario del Novecento

In parallelo allaa Dorothea Lange, Camera proporrà nella sua Project Room la collettiva "Futures 2023: nuove narrative", a cura di Giangavino Pazzola che coordina i progetti di ...... la storica manifestazione di Fiera Romaalle due ruote. Dal 9 all'11 giugno Fiera Roma ... In, grazie alla passione dei membri del Moto Club Castellammare Adriatico, anche una selezione ...Come indica il titolo: Pezzo per pezzo: parti del corpo , la terza sessione èagli artisti ... Le opere in, di artisti come Ron Muek e Sam Jink s, mettono in evidenza come l'alterazione ...

Zolino, prosegue la mostra dedicata alla vita di don Leo Commissari Il Nuovo Diario Messaggero

Lecco (Lècch) - Momenti di viva commozione lunedì in municipio a Lecco, durante l'inaugurazione della mostra dedicata al giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia e beatificato dalla Chiesa. Toccan ...Napoli - I Rolling Stones, suoi amici, gli dedicarono Monkey Man. Goffredo Parise lo definì “un piccolo puma di cui non si sospetta la muscolatura e lo scatto, che lascia dietro di sé l’impronta nitid ...