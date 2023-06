La missione impossibile di Zuppi | nessuno parla di pace

(Di martedì 6 giugno 2023) È cominciata ieri a Kiev la «di» del cardinale Matteo, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, incaricato da papa Francesco «di ascoltare in modo first appeared on il manifesto.

E i lutti e l'odio di questi 16 mesi di guerra rendono di fattoun'intesa definitiva, ... propiziate anche dallavaticana condotta dal cardinale Matteo Zuppi, potrebbero diventare ...... è vero che i modelli climatici non sono sempre affidabili, perché è complesso (ma non) ...concentrazione (2500 ppm) la CO2 causa problemi di salute (chiedere agli astronauti della...Dunque ladi Zuppi appare quella di un esploratore, più che di un mediatore. In questo ... Lo sforzo può apparire quasi, ma se non si esplora una via nessuno può dire che sia non ...

Germani Brescia, la “missione impossibile” per Petrucelli Sportando

Le star protagoniste del nuovo Mission Impossible parlano di come funzionano le riprese del film, realizzate in maniera unica nel suo genere.Il cardinale Matteo Maria Zuppi vola in Ucraina in qualità di inviato di papa Francesco. L'agenda è top secret: la mediazione del Vaticano va avanti lontano dai riflettori ...