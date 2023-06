La Marca | I tifosi del Napoli devono avere fiducia in De Laurentiis | su Scalvini

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 6 giugno 2023) Domenico La, avvocato, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Tecnico del– “Alcune caselle per quanto riguarda gli allenatori in Europa si stanno delineando, come Psg e Tottenham, e questo sicuramente incide e permette in parte di fare chiarezza sulle possibili scelte future del, visto che ad esempio Luis Enrique era uno dei papabili a ricoprire il ruolo per questi due club, o come lo stesso Nagelsmann accostato al sodalizio partenopeo abbia preso la strada che lo porterà a Parigi. Idelin Deche in questi anni puntando su profili diversi a quasi sempre ottenuto risultati eccezionali. Inoltre con il passare dei giorni è ...