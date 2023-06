La Maestra Tifosa del Napoli Incita i suoi Alunni a Cantare i Cori da Stadio a Scuola e Li Filma | “Chi Non Salta Juventino È”

(Di martedì 6 giugno 2023) In una delle scuole primarie di Castelfranco Emilia, di cui non menzioneremo il nome per proteggere la privacy dei minori coinvolti, si è verificato un episodio interessante. Una, entusiasta ...

Estratto dell'articolo di Valentina Lanzilli per www.corriere.itFA CANTARE CORO CONTRO JUVE A SCUOLA 1del Napoli, in clima vittoria scudetto, ha ripreso con il suo smartphone gli alunni della sua classe mentre intonavano un coro da stadio contro ...I suoi piccoli alunni saltavano cantando 'Chi non salta juventino è', la- che dirigeva il coro - li ha filmati e ha postato le immagini nella chat WhatsApp che ...una insegnantedel ...Commenta per primodel Napoli, in clima vittoria scudetto , ha ripreso con il suo smartphone gli alunni della sua classe mentre intonavano un coro da stadio contro la Juventus. Così unadi una scuola ...

“Chi non salta juventino è”, la maestra tifosa del Napoli incita i suoi alunni a ballare in classe sul coro da stadio Orizzonte Scuola

Dopo aver vinto Premier League e FA Cup, il Manchester City cerca la prima Champions League della sua storia e uno storico Treble, riuscito in Inghilterra solo ai cugini del Manchester United nel 1999 ...Su Sportweek calcio ma non solo: la parola anche Claudio Domenicali, in Ducati da 32 anni. E seconda parte dedicata a Pitti Immagine Uomo e ai suoi ospiti, tra cui Zlatan Ibrahimovic ...