La linea ambigua di Schlein sull’Ucraina confligge con il Pse e delude i pacifisti

Sulla guerra in Ucraina l'Italia, al di là delle parole, ha una posizione, che riflette lo scarso entusiasmo popolare per il sostegno militare a Kiev e la tradizione ...ma non è affatto in...Su troppi temi la, la botta delle amministrative non è del tutto casuale e il fatto che non sia stata comunicata la data di una Direzione crea sconcerto. Come se si volesse rimuovere ...Ladei 5stelle è sempre statanei confronti di Israele, posizione condivisa sin dalla nascita dell'allora Movimento sia dal padre padrone Beppe Grillo, sia da quello che fu il suo primo ...

Da un lato c’è l’impossibilità di dissociarsi dalla posizione dell'Europa e del Partito socialista europeo, dall’altro le aspettative alimentate nel movimento "pacifista". Così il Pd ha sulle armi una ...