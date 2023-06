La Juventus pensa all’uscita dalla Superlega | il comunicato dei bianconeri

(Di martedì 6 giugno 2023) Una stagione da cancellare per la. Tra penalizzazioni tolte e date per il caso plusvalenze e le tante critiche sul gioco espressoguida di Massimiliano Allegri, alla fine è arrivato solo un settimo posto che significa preliminari di Conference League. E con il fiato sul collo della Uefa in vista del futuro, la dirigenza torinese ha deciso di fare un grosso passo indietro. La, tramite una lettera scritta dal direttore generale Maurizio Scanavino, ha infatti annunciato di star valutando l’idea di poter uscire. Isono uno degli ultimi baluardi di quest’idea, nata nell’aprile 2021, assieme a Barcellona e Real Madrid. L’idea fece discutere molto al momento della sua annunciazione, quando dodici club (Milan, Arsenal, Atletico Madrid, ...

Sono giorni decisivi anche per la panchina della Juventus. Nonostante il contratto blindatissimo fino al 2025, nelle ultime settimane si è infatti parlato anche del possibile addio di Massimiliano Allegri.

