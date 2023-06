La Juventus ha rinunciato alla Superlega

(Di martedì 6 giugno 2023) DSpagna giunge notizia che lahadefinitivamenteavendone già data comunicazione agli altri due club con i quali era ancora rimasta nel progetto, ovvero Barcellona e Real Madrid. L’ uscita definitiva dei bianconeri avverrà nell’arco di un paio settimane per la lungaggine delle procedure burocratiche da effettuare. PERCHÉ ? Il progetto era stato ideato in origine dall ‘allora presidente dei bianconeri, Andrea Agnelli, con il coinvolgimento di ben dodici squadre per poi ridursi a tre, ovvero, Barcellona e Real Madrid. Tutto ciò ha provocato la reazione furiosa della Uefa, che ha minacciato più volte di escludere i tre dissidenti dcompetizione europea. Nello scorso novembre, però, le dimissioni in toto ...

Il ct hainvece a Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni L'... Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (), Matteo ...... Fabrizio Giuntoli Cristiano Giuntoli vuole a tutti i costi diventare il direttore sportivo della, tanto da avergià a bonus e stipendi maturati per convincere De Laurentiis a ...Il direttore sportivo del Napoli ha giàa bonus e stipendi maturati per convincere il presidente a lasciarlo partire per Torino, dove lo aspetta la, ma a De Laurentiis ancora non ...

Giuntoli rinuncia a bonus e stipendi per andare alla Juve, ma a De ... IlNapolista

Nuovo capitolo di una disputa ormai ventennale. Il tribunale di Torino ha sospeso la causa successoria intentata da Margherita Agnelli contro i figli John, Lapo e Ginevra ...L’uno a zero in casa dell’Udinese è una magra consolazione per la Juventus; i bianconeri chiudono la stagione ... Allegri difficilmente ci ha rinunciato e questo dimostra quanto, nel sistema di gioco ...