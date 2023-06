' La Juve comunica a Real e Barcellona di voler uscire dalla Superlega'

La Juventus vuole uscire dalla Superlega e, a quanto pare, la decisione sarebbe già stata presa e comunicata a diversi club. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo Marca che parla di una lettera da ...Loin una nota il club madrileno: "Il Real Madrid e il nostro capitano Karim Benzema hanno ... L'exe la sua famiglia sono molto integrati nella vita sociale di Riad e i marchi più ...Allegri ha già immaginato come sarà ladell'anno prossimo: vuole solo sapere come muoversi sul ... Non mi piace come: pensate alla lamentela sugli infortuni. È lui che prepara la squadra, ...

Superlega addio: la Juve comunica a Barça e Real l'uscita dal progetto - Sportmediaset Sport Mediaset

Secondo quanto riporta Marca, la società bianconera ha inviato una lettera ai due club per avvertirli della marcia indietro ...Juventus, addio ad Angel Di Maria: il Fideo non rinnoverà il proprio contratto con i bianconeri, l'annuncio attraverso un post sui social ...