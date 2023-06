La Giuria | il lasagnone Cusak e un super-cast

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) LARAIMOVIE ore 23.25 con John Cusack, Gene Hackman e Dustin Hoffman. Regia di Gary Fleder. Produzione USA 2003. Durata: 2 ore LA TRAMA A New Orleans stanno mettendo su un processo a una multinazionale delle armi (l''ha intentato la vedova di una delle tante vittime di stragi in giorni di ordinaria follia). L'avvocato di parte attrice (Dustin Hoffman) è bravo e idealista. Quello della multinazionale (Hackman) è un vero filibustiere e tenta in tutti i modi di corrompere la. Ma sbaglia il giurato da corrompere. PERCHE' VEDERLO Perché è uno dei migliori thriller giudiziari usciti nel nuovo secolo. Bene la storia (coi suoi bravi imprevisti) benissimo l'aguzza regia di Fincher. John Cusack che ha il ruolo centrale è il solito, ma non può fare molto danno quando il ...