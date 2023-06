Là Fuori – Festival della scienza e dell’arte 2023 a Roma

... anche a Cannes una settimana fa aveva lasciato senza fiato per il lusso mostrato aldel ...- La principessa Eugenia di York presenta il suo secondogenito GUARDA GLI SCATTI Fotogallery -...Il padrone di casa è, come sempre, spigliato e divertente, mailuogo: sarà forse per questo ... che trasforma in oro ogni programma che gli viene affidato (basti pensare aldi Sanremo). ...Il 'fortunato' questa volta è un addetto alla sicurezza del NorthSidedi Eskelunden, in ... Ma lui non la conosceva ancora veramente al didi quella bolla'. Iscriviti alla Newsletter ...

FUORI! Festival dal 6 giugno a Bologna Emilia Romagna News 24

Questo pomeriggio, alle ore 16:00, nell’Aula Consiliare del Palazzo Comunale, alla presenza del Sindaco Pippo Midili Milazzo – Si terrà questo pomeriggio, alle ore 16, nell’Aula Consiliare del Palazzo ...“Ho visto tantissimi giovani nelle sale, una partecipazione non solo attenta ma anche attiva, con domande poste dal pubblico di grande qualità”. Lo ha detto il direttore scientifico del Festival inter ...