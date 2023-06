La fine di un amore importante

(Di martedì 6 giugno 2023) “Vattene” è il nuovo singolo del cantautore romano Fedele, canzone che racconta una storia sofferta, dove emerge dolore e inquietudine per la mancanza di comprensione e per la consapevolezza del. L’assenza di un dialogo e la mancanza di attenzione da parte della ragazza portano inesorabilmente alla conclusione della relazione, nonostante tutto l’e gli sforzi fatti per mantenere vivo il legame sentimentale.“Forte e particolare la contrapposizione tra il testo del brano molto triste e le sonorità latine che ci accompagnano verso l’inizio dell’estate”.Il brano prodotto da Defurias e già disponibile nei principali store digitali, è stato registrato presso lo studio Ocean Music di Modena, per l’etichetta discografica The Lab Music Factory.FEDELE, all’anagrafe Gianluca Fedele, è un cantautore. nato a Roma l’11 febbraio del 2000. La sua passione per la scrittura si ...

Prandelli continua: "Mi sono ammalato di troppo, non è retorica. In quegli stadi vuoti in cui ... Allatorni sempre a come gestisci i bambini che iniziano a giocare a calcio, inizia tutto da ...anno, però, il Milan vuole affidare la panchina al serbo. È l'inizio di un teatrino che dure ... E ancora: 'Mihajlovic ha cantato una canzone d', ho dovuto accettare la sua permanenza'. Poi ...È, dice il regista, soprattutto l'a reggere il gioco: "Questi film, nonostante le scene d'... Andava in onda nelsettimana e io non aspettavo altro che il weekend per vedere la puntata. Il ...

Fedele è uscito il nuovo singolo VATTENE …La fine di un amore ... InfoOggi

«Nell’Arca di Noa ci si diverte ascoltando tanta musica da ogni parte del mondo. Là dentro la vita è bella». Fa risplendere il suo sorriso, Noa, riecheggiando ...La storia d’amore tra Aldo Clementi e la Vigor prosegue. Il tecnico di Senigallia continuerà a guidare la sua Vigor anche la prossima stagione. Qualche dubbio, su tutti il timore di non riuscire a rep ...