La famiglia Agnelli mette le mani sulla sanità del Lazio

(Di martedì 6 giugno 2023) È lail business sul quale punta sempre di più Exor, la cassaforte degli eredi della dinastia, con investimenti nel 2022 pari a un miliardo. Risorse cospicue ottenute in gran parte dalla vendita (chiusa lo scorso anno) della PartnerRe, la società di riassicurazione globale, alla francese Covea. Un impegno, quello nel comparto medico, annunciato lo scorso 30 novembre dall'ad, John Elkann, durante l'incontro con la stampa in occasione dell'Investor Day. Con la cessione della compagnia assicurativa in cassa erano entrati circa dieci miliardi e il nipote dell'Avvocato aveva spiegato: «Prevediamo di utilizzare 500 milioni per un buy back e di ridurre il debito da 4,5 a 4 miliardi a fine 2022. Restano 9 miliardi di euro che investiremo nei settori di maggiore interesse:, lusso e tecnologia». Detto e fatto. Nella lettera ...

DEL DOMANI DI STELLANTIS IN ITALIA NON V'È CERTEZZA 'Per il clanl'Italia è da sempre un ... amministratore delegato del Gruppo Adler Hp Pelzer, azienda difondata dal padre, Achille, ...Pochi giorni dopo la morte di Fabrizio, a Bettola doveva svolgersi come ogni anno la Festa Contadina, un appuntamento che aveva da sempre latra gli animatori più appassionati. E' ...Il grande salto nel 1985 con la scalata a Bi Invest della storicamilanese Bonomi. 'Fu un'... Lavorava contemporaneamente per i due padroni dell'Italia: Gianni, che stava con Giulio ...

Villar Perosa e la famiglia Agnelli Architectural Digest Italia

Il giornalista Gigi Moncalvo, intervistato nei giorni scorsi da 'Radio Napoli Centrale', ha parlato della situazione attuale della Juventus e della famiglia Agnelli. Moncalvo ha focalizzato l'attenzio ...Nel 1998 il grande giornalista si fece accompagnare dal patron della Fiat per un “viaggio” nella capitale sabauda, epicentro del nostro sviluppo economico grazie all’azienda di auto, «l’unica multinaz ...