La discussione accesa sulla situazione del multiplayer di COD Warzone 2 0 e Modern Warfare 2

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 6 giugno 2023) Con il calo costante di giocatori di COD2.0, un utente di Reddit ha scatenato un vero e proprio dibattito nella community di Call of Duty con un semplice meme. Molti giocatori ritengono che Activision stia “abbandonando a se stessa” l’esperienzadi2.0 e MW2. Le preoccupazioni della community di Call of Duty riguardo all’attenzione dedicata aldi2.0 e MW2 Il redditor ‘Antmaster208‘ ha dato il via a questapubblicando una versione “a tema COD” del famoso meme della mamma che gioca in piscina con la figlia più piccola e trascura (a voler essere ottimisti) i primi e secondogeniti. Nel meme, la modalità DMZ è rappresentata come la “figlia prediletta”, mentre le esperienze, cooperative e battle ...