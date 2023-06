«La diga di Nova Kakhovka è stata fatta saltare in aria | rischio allagamenti a Cherson» Zelensky | «Ecocidio» – Il video

(Di martedì 6 giugno 2023) Ladiche si trova nella zona dicontrollata dalla Russia èdanneggiata. Secondo l’Ucraina ècolpita dalle forze di Mosca. L’esercito ucraino ha fatto sapere in un comunicato pubblicato oggi, martedì 6 giugno, che le forze russe hanno fattoinlanel sud del paese. «Laindalle forze di occupazione», ha detto il comando dell’esercito. «L’entità dei danni, la velocità e il volume dell’acqua oltre che le aree ainondazione sono in fase di chiarimento», hanno concluso i militari. Il sindaco (russofilo) di ...

Prigozhin svela il clamoroso retroscena sul Cremlino 'La distruzione da parte della Russia dellaKakhovka nel sud dell'Ucraina rappresenta un ecocidio, ma si sta lavorando per garantire la ...06 giu 07:46 Amministrazione locale,Kakhovka non è crollata Alcuni meccanismi delladiKakhovka, controllata dai russi, sono stati danneggiati per un bombardamento ucraino e c'e' ...Il sindaco diKakhovka, Vladimir Leontiev, nominato da Mosca, ha confermato gli attacchi ... Pochi minuti prima, Mosca aveva riferito che laera crollata "a causa di danni", negando che gli ...

