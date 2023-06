La Dda arresta 4 afghani in Germania e Francia | ricollocavano migranti

(Di martedì 6 giugno 2023)clandestini in Italia. Per questo 4 cittadinisono statiti tradai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, in seguito alle ...

... in seguito alle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia (). Le accuse vanno dal "favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina" all'"esercizio abusivo dell'...... sparatoria a Paolo VI avvenuta il 1° febbraio 2022: la Polizia4 persone 19/05/2023 - 12:...stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla...... si evidenzia che uno di loro, in data 09/05/2022 è stato tratto in arresto in esecuzione di OCCC emessa dalladi Lecce nell'ambito della c.d. operazione "SUMMA" condotta dalla Squadra Mobile di ...

La Dda arresta 4 afghani in Germania e Francia: ricollocavano ... Il Sole 24 ORE

Il generale Castello ha illustrato il bilancio dell'attività dell'arma in Sicilia con 7.465 persone arrestate, di cui circa 500 per associazione di tipo mafioso ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...