La Blu Basket va avanti con coach Finelli | la conferma per la stagione 2023 24

(Di martedì 6 giugno 2023) Treviglio. L’eliminazione contro Torino brucia ancora. La Blusi è fermata alle semifinali del tabellone argento dei playoff promozione di Serie A2, perdendo 3-1 la serie, con le due amare sconfitte in trasferta di un solo punto. L’anno prossimo ripartirà con due certezze: l’ambizione della società e ilAlessandro, che è statoto al timone anche per la/24. A tre giorni dalla fine della, il presidente Stefano Mascio in conferenza stampa ha voluto annunciare di persona che l’allenatore, subentrato a Carrea a inizio, rimarrà al proprio posto: “Ho riflettuto molto su questa scelta, è da due settimane che ci penso, è ponderata. Il suo arrivo mi ha tolto tante castagne dal fuoco. Gli avevo chiesto ...

Alla fine applausi a scena aperta per i vincitori ma soprattutto per Jack Devecchi, oltre 800 partite con la maglia biancoe al ritiro dopo 17 stagioni alla Dinamo, e per Massimo Chessa anch'egli

La seconda comunitaria che farà parte della squadra nella prossima stagione è Tina Cvijanovic! Guardia di 180 cm, reduce da ottime stagioni in A2 con la maglia di Empoli, Valdarno ...Ultimo appuntamento stagionale con gli scatti Blu, le immagini che raccontano il film delle partite del Gruppo Mascio Blu Basket 1971 Treviglio. La stagione 2022/2023 per la formazione di coach ...