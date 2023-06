“Kimi Raikkonen. Iceman” svela il lato nascosto del pilota finlandese

(Di martedì 6 giugno 2023)Raikkone n ilsilenzioso, poco coinvolgente, distaccato dal pubblico. L'uomo di ghiaccio, dallo spirito, imperturbabile e mai fuori posto. In realtà dietro tutto questo c'è ...

Un nuovo successo sui kart per il figlio di Kimi Raikkonen. È nata una stella Formula1 Web Magazine

