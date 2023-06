Kim-Napoli | è già addio | segnale decisivo | cos’è successo con i compagni

(Di martedì 6 giugno 2023) Nemmeno il tempo di godersi a pieno i festeggiamenti per lo scudetto appena vinto con il, che Kim Min-Jae ha conquistato da autentico protagonista, e il miglior difensore della Serie A saluta già il nostro campionato. Ebbene sì, Kim ha già lasciatonella giornata di ieri, non solo per svolgere il servizio militare obbligatorio, ma anche perché il suo futuro è la Premier League. Trasloco già effettuato Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Kim ha già effettuato il trasloco e ha salutato tutti iinequivocabile del suoal. Ecco quanto evidenziato: KimRegalo d’deidi squadra I traslocatori sono arrivati dalle parti di Posillipo nel primo pomeriggio ...

...e che Nagelsmann ha detto no all'ipotesi panchina del. Di Marzio ha aggiunto che, eventualmente, con Italiano potrebbe arrivare il difensore centrale Milenkovic che prenderebbe il posto di... invece, tra i giocatori vicini all'addio c'è. Il difensore coreano è destinato alla Premier League, corteggiato da Manchester United, Newcastle e Tottenham. Per sostituirlo, ilpensa a ...Eventualmente con Italiano potrebbe arrivare il difensore centrale Milenkovic che prenderebbe il posto di. Ilcerca Gabriel Vega del Boca Juniors per sostituire Zielinski.

I traslocatori sono arrivati dalle parti di Posillipo nel primo pomeriggio di ieri. Inizialmente prenderà parte al servizio militare obbligatorio in Corea.Il miglior difensore del campionato se ne va. Non ci sono dubbi per La Repubblica: Kim Min-jae, fresco di titolo di best defender of the season… Leggi ...