Kim | è già addio a Napoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 6 giugno 2023) Dopo la festa di domenica sera, per Kim è già momento di. Il Mattino riporta di traslocatori entrati in azione alla villa del coreano a Posillipo per trasferire i suoi effetti personali. Nei prossimi giorni Kim è atteso in Corea per il servizio di leva obbligatoria prevista dalle leggi del suo stato per poi trasferirsi a Manchester sponda United. Sembra infatti che i reds abbiano già messo tutto a posto e predisposto quanto necessario per pagarare la clausola di quasi 60 milioni di euro non appena questa sarà attiva.