Kim al Manchester Utd | il Napoli sonda le alternative

(Di martedì 6 giugno 2023) È ormai cosa fatta il passaggio di Kim Min-Jae alUtd. Il difensore coreano lascia così iodopo una sola stagione e uno scudetto all’attivo. I partenopei, dal canto loro, sono già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza. KIM SBARCA IN PREMIER LEAGUE Anche se la trattativa con i Red Devils non è ancora chiusa, ma il giocatore avrebbe già comunicato ai suoi compagni la decisione di partire, come dimostra anche il trasloco di questi giorni dalla sua casa nel capoluogo campano. Attualmente si trova in Corea per svolgere il servizio di leva, dopodiché diventerà con ogni probabilità un nuovo giocatore dello United, che sborsera’ circa 60 milioni di euro per la clausola rescissoria presente nel contratto. Lo stesso agente del coreano, Dee Hong, ha affermato che l’avventura italiano del suo assistito è terminata: “È stato un ...