Kiev | ' Mosca bombarda Kherson durante l' evacuazione'

L'esercito russo sta bombardando Kherson con l'artiglieria, mentre la popolazione viene evacuata dalla città: lo ha reso noto il ministero dell'Interno ucraino, come riporta l'emittente statale ...... insediato da, ha accusato a sua volta Kyiv dell'esplosione che ha causato la distruzione della struttura. Video.. The explosion of the Nova Kakhovka Dam in Kherson, andaccuses Moscow pic.L'esercito diha fatto sapere che le forze russe hanno fatto saltare in aria la diga di Nova Kakhovka , nella parte controllata dadella regione di Kherson. "La centrale idroelettrica di Kakhovka è stata ...

Il cardinal Zuppi a Kiev. Mosca: 'Respinti nuovi raid' Agenzia ANSA

L'esercito russo sta bombardando Kherson con l'artiglieria, mentre la popolazione viene evacuata dalla città: lo ha reso noto il ministero dell'Interno ucraino, come riporta l'emittente statale ucrain ...Solo sei giorni fa le immagini di due droni che esplodevano sul Cremlino erano sembrate scuotere il senso di sicurezza dei russi. A questo si aggiungono i timori tra l'opinione… Leggi ...