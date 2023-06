ROMA -comunica la nomina diBuckingham a capo delNext Design Exterior Group, a partire dal 1° giugno. La nomina rientra nella strategia didi diventare leader tra i fornitori di mobilità ...Paul (35)Cain Arena Non prima delle ore 4:00 B. Shelton (89) vs J. Wolf (67)Arena Non prima delle ore 3:00 K. Pliskova (30) vs S. ZhangDall'1: Parrizas Diaz - Vekic Rublev - Evans Sabalenka - Mertens Dalle 9: Murray - Bautista AgutCAIN ARENA. Non prima delle 3: Humbert - Rune a seguire: Popyrin - SheltonARENA. Non prima ...

Kia, John Buckingham responsabile del Next Design Exterior Group Tiscali

ROMA (ITALPRESS) - Kia comunica la nomina di John Buckingham a capo del Kia Next Design Exterior Group, a partire dal 1° giugno.La nomina rientra nel ...BMW 8 Series Concept Designer John Buckingham has taken the role of Head of Kia Next Design Exterior Group to lead the design of Kia's next generation of cars. Kia has announced that it has appointed ...