Khachanov re degli scacchi | così sfida Djokovic | ' Vedi il campo più grande'

(Di martedì 6 giugno 2023) Non ha voluto svelare le sue strategie, Karen. Ma una cosa è certa, per battere Novaknei quarti del Roland Garros gli servirà anticiparne le intenzioni, prevederne le mosse. Sarà, ...

...la tattica è unoaspetti più importanti: conta tanto dove tiri, quanto alto, quanto forte, quante prime metti in campo e in che direzione, dove colpisci la risposta, e così via"., ...Capitolo leggermente diverso per il russo: prima di avere la meglio su Sonego, il ...ottavi, ha dato questa ...... tuttavia, per provare a fare partita alla pari con la campionessa in caricaAustralian Open ... Davanti a lui si troverà lo spilungone russo Karen, contro cui si trova avanti negli ...

Khachanov re degli scacchi, così sfida Djokovic: "Vedi il campo più ... SuperTennis

Oggi, sul campo Philippe Chatrier a Parigi, Novak Djokovic e Karen Khachanov si affronteranno nella sfida valida per i quarti di finale del Roland Garros 2023. Un match in cui il campione serbo è nett ...Non ha voluto svelare le sue strategie, Karen Khachanov. Ma una cosa è certa, per battere Novak Djokovic nei quarti del Roland Garros gli ...