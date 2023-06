Juventus spaccata su Allegri

Definiti tutti i verdetti tranne uno: Napoli campione d'Italia e in Champions League con Lazio, Inter e Milan; Atalanta e Roma in Europa League;in Conference League (in attesa del verdetto ...Anche per lala situazione è delicata: 'Juve, muro di De Laurentiis, primo no per Giuntoli'... Tuttosport apre sul caos che regna a Torino: 'LA JUVE È'; dentro la società c'è un filone ...Da questo punto di vista la società è sicuramente, lo stesso Elkann appare indeciso. Su ...: Palladino, Grosso, Italiano sono i nomi che girano da alcuni giorni per la successione ...

Juve spaccata in due: Allegri-Calvo, i retroscena dello scontro a Udine Tuttosport

Una squadra come la Juventus può e deve fare molto di più, è la squadra più vincente del nostro campionato e una stagione così anonima come quella appena terminata non deve essere lo standard a cui i ...Milinkovic Savic Juve, accordo tra le due parti per il trasferimento del centrocampista serbo: ecco che cosa manca La Juventus ha l’accordo con Milinkovic-Savic. A riferirlo è il giornalista di Sporti ...