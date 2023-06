Juventus | ora è ufficiale | ecco il primo addio

Quella di Europa League si giocherà domani sera a Praga: ecco perché ADL per- in rispetto al ... Situazione in fieri invece in casa, dove Allegri ha perso consensi negli ultimi mesi. Non c'...L e ferie sono ufficialmente iniziate nel bel mezzo della notte, quando l'aereo dellaè atterrato all'aeroporto di Caselle. Massimiliano Allegripotrà dedicarsi al figlio, al nipotino e ai suoi amatissimi cavalli fino al 10 luglio, giorno in cui la squadra si ritroverà ...La notizia era trapelata durante la tarda mattinata di ieri, ma si è materializzatadopo, ... trasformato in quarto solo dalla penalizzazione subita dalla, e degli investimenti estivi,...

Diretta Udinese-Juventus ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Un gol di Chiesa ha fatto calare il sipario sulla stagione della Juventus, che ha chiuso in Conference League. Ora spazio ad un futuro ricco di nubi a partire da quello di Allegri Sono… Leggi ...Allegri, furibondo per il rigore concesso alla Roma, si sfoga con Calvo. E ora aspetta di parlare con l’ad di Exor per pianificare il futuro ...