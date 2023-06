Juventus-Napoli | gol annullato a Di Maria Rocchi | “Giusto annullare al Var per fallo di Milik”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 giugno 2023) “In questo caso l’intervento del var è assolutamente corretto. Vorremmo sempre la decisione del campo, non c’è e in questo caso il var interviene. Quando c’è una trattenuta è più difficile incidere rispetto ad un caso del genere”. Lo ha detto il designatore arbitrale Gianlucanel corso della conferenza stampa di fine stagione presso l’Auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano, in merito ad uno dei casi di moviola dell’anno: ildisu Lobotka inche ha portato alla cancellazione del gol di Di. Nel corso dell’intervento, è stato fatto sentire l’audio dell’episodio con il Var Aureliano che davanti alle immagini sul contatto afferma subito: “Questo è, chiarissimo”.conclude: “Aureliano è ...