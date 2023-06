Juventus | i retroscena | spaccatura tra Allegri e Calvo | aspettando l’arrivo di Giuntoli

(Di martedì 6 giugno 2023) Se c’era una certezza, nella caotica stagione della, era la panchina di Massimiliano. Una precisa volontà di John Elkann, che ha scelto di ricostruire la squadra partendo dallo stesso tecnico. Il finale di campionato però ha fatto emergere unainterna alla società che dovrà essere necessariamente sanata, per evitare che il progetto di ripartenza bianconero cominci già zoppo. La frattura riguarda proprioe il Chief Football Officer Francesco, il responsabile dell’area tecnica e quindi del mercato. Uno scontro che sarà il primo punto nella nuova agenda di Cristiano, il direttore sportivo del Napoli in procinto di raggiungere laperò ancora non arriva, perché Aurelio De Laurentiis sta ...

Juventus spaccata in due: i retroscena sullo scontro tra Allegri e Calvo. Un mese di tempo per trovare una soluzione