Juventus | furto in casa di Kaio Jorge | i ladri rubano auto | gioielli | orologio e vari accessori

(Di martedì 6 giugno 2023) Brutta avventura per l’attaccante della, che stando a quanto riportato da ‘Torino Today’, è stato vittima di un gravanella notte dello scorso 2 giugno. Ihanno svaligiato ladel brasiliano portando via una Range Rover, magliette di marca, cappotti,suoi e della madre, Ipad, Airpod max,, orologi e molto altro ancora. A livello economico il bottino dei malviventi dovrebbe essere di diverse centinaia di migliaia di euro. A chiamare la polizia è stato il giardiniere dopo aver trovato il garage aperto. SportFace.

Ladri in casa del giocatore della Juventus Kaio Jorge, furto da centinaia di migliaia di euro Today.it

I malviventi hanno agito indisturbati, consapevoli del fatto che l'attaccante brasiliano era in Brasile. Indaga la polizia