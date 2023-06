Juventus fuori dalla Superlega | Tebas ironico | “L’ultimo che esca spenga la luce” FOTO

(Di martedì 6 giugno 2023) Poco fa la, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato che sta per abbandonare il – fallito – progetto, lasciando solamente Barcellona e Real Madrid a coltivare la speranza. Così, il presidente de La Liga Javiersi è espresso ironicamente sui social media e ha condiviso unagrafia in cui è ritatto con Florentino Perez, patron del Real Madrid, e Joan Laporta, presidente del Barcellona. “chela”, il suo sarcastico commento. Que el último cierre la puerta y apague la luz. pic.twitter.com/YvaPErFmRL — JavierMedrano (@javier) June 6, 2023 SportFace.

Le indiscrezioni si rincorrevano da tempo, ora hanno trovato anche una conferma ufficiale: la J uve si tira definitivamentedal progetto Superlega. Ecco la nota del club bianconero:Laconferma quanto trapelava in Spagna nelle ultime ore . Con un comunicato ufficiale, in riferimento alla Superlega, il club bianconero scrive: "Football Club S.p. A. ("" o la " Società ") informa di aver trasmesso una comunicazione agli altri due altri club che, come, non hanno esercitato il recesso dal Progetto Super Lega (Football Club Barcelona ...Nello specifico si legge: 'Con riferimento alle indiscrezioni apparse sulla stampa odierna,Football Club S.p. A. informa di aver trasmesso una comunicazione agli altri due altri club che, ...

Juventus fuori dalla Superlega: il comunicato ufficiale del club Corriere dello Sport

Allegri sarà confermato anche per la prossima stagione, salvo colpi di scena dell'ultima ora. Previsto un faccia faccia con John Elkann. Giuntoli dovrebbe arrivare nel giro di ...Tramite un comunicato ufficiale, la Juventus lascia il progetto SuperLega e conferma quanto trapelato in Spagna nelle ultime ore. “Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) informa di ...